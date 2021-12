L'invito social di Chiellini:"Ho ricevuto la terza dose di vaccino, facciamo tutti la nostra parte"

invito social

Il messaggio del capitano bianconero per la lotta contro il Covid-19

"Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità. Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili". Parole esemplari quelle che Giorgio Chiellini ha scritto sui propri social, il capitano della nazionale e della Juventus ha ricordato l'importanza di vaccinarsi.

Il concetto espresso dal difensore è abbastanza chiaro, noi tutti dobbiamo capire che la chiave per uscire dalla pandemia è comprendere che ognuno di noi porta una parte della responsabilità per la salvezza dell'altro. É questa parte è tanto più grande quanto più l'altro è vicino: parente, persona cara, collega, o semplicemente tifoso della propria squadra allo stadio. É un diritto non vaccinarsi però non è un diritto mettere a rischio la salute degli altri.