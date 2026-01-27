Koopmeiners: "Sto bene alla Juve, non ho mai pensato di andare via"

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Monaco, Teun Koopmainers ha parlato in conferenza stampa: "Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto di dover andare via. Sono troppo felice di essere qui, è il sogno di ogni giocatore essere qui e io voglio fare ancora di più. Posso dire che do ogni giorno il 100% per aiutare la squadra, penso solo alla Juventus. Goal? Il primo obiettivo è che la Juve vinca".