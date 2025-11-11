Koné: "Alla Roma sto bene, primo posto meritato"

"Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra". Così Manu Koné, centrocampista giallorosso, in conferenza stampa prima dei match della nazionale francese contro Ucraina e Azerbaigian, validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. "Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili - ha aggiunto - Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori. Se vinciamo il titolo, lo prenderemo".