Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Koné: "Alla Roma sto bene, primo posto meritato"

11 Nov 2025 - 20:33

"Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra". Così Manu Koné, centrocampista giallorosso, in conferenza stampa prima dei match della nazionale francese contro Ucraina e Azerbaigian, validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. "Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili - ha aggiunto - Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori. Se vinciamo il titolo, lo prenderemo".

Ultimi video

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:33
Koné: "Alla Roma sto bene, primo posto meritato"
20:30
A Milano stop vendita alcol per Italia-Norvegia
19:02
Cagliari: Belotti torna a casa, recupero con staff medico
19:02
Serie B, sei giocatori fermati per una giornata
18:10
Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di "AperiTotti"