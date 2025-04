Kompany spinge il Bayern Monaco verso la rimonta: "Contro l'Inter faranno la differenza i dettagli"

Al centro della conferenza stampa ha tenuto banco anche il caso di Kim Min-jae, criticato apertamente dal direttore sportivo Max Eberl e messo di fatto in vendita dai bavaresi. Una situazione che Kompany è pronto ad affrontare come il resto delle difficoltà che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane: "L’ho spiegato bene, questa squadra ha avuto diversi problemi a livello fisico e abbiamo provato a raccogliere energie per essere pericolosi anche nelle partite importanti - ha aggiunto il mister -. L’ultima cosa che voglio fare è dare colpa alle prestazioni dei singoli: se ho qualcosa da dire a un giocatore glielo dirò di persona per far sì che la squadra possa migliorare, ma non possiamo concederci il lusso di individuare colpevoli in questo momento. E’ uno sport in cui molte volte la gente si può divertire a trovare responsabili, ma io credo in tutti i giocatori che ho".