Klinsmann sicuro: "Con tutti gli infortuni del Bayern, l'Inter sarà favorita"

Jürgen Klinsmann, doppio ex di Bayern-Inter, vede i nerazzurri favoriti e lo ha confessato nel corso di un'intervista a Sky Sports in Germania: "Penso che con la sfortuna di tutti gli infortuni al Bayern, sarà davvero difficile. L'Inter ha costruito una squadra negli ultimi sei o otto anni che ha veramente raddoppiato le scelte in ogni posizione, con giocatori di prima categoria. Proprio come fa il Bayern, ma con tutti gli infortuni che si sono verificati finora, sarà estremamente difficile per il Bayern. Vorrei anche dire che nessun tifoso del Bayern Monaco dovrebbe rimanere deluso se la finale non si giocasse nel proprio stadio. Possono farcela? Sì, sicuramente. Possono farcela. Ma l'Inter è un osso duro e per me è la favorita per questo quarto di finale rispetto al Bayern".