Kings World Cup Nations, 100 mln spettatori per prima edizione

"Questo torneo è la prova del nostro impegno e della nostra capacità di raggiungere obiettivi ambiziosi", ha dichiarato Simone Dore di Nexim. "Essere stati scelti come tech provider per un evento così importante, dopo il nostro coinvolgimento in competizioni come la Champions League, l'Europa League, conferma la nostra posizione di leader nel settore. Questi numeri dimostrano la nostra affidabilità e innovazione", ha aggiunto. La Kings World Cup Nations ha visto protagonisti calciatori come Kelvin Oliveira, che ha segnato 19 gol in 5 partite ed è stato eletto miglior giocatore del torneo. Ma anche James Rodriguez, Kakà, Kun Aguero e Christian Pulisic. Il torneo è stato arricchito da momenti come il pre-show della finale con Mahmood e la presenza di leggende del calcio come Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Alex Del Piero e Iker Casillas.