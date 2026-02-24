Kings League, rinnovato l'accordo con Adidas

Sam Handy, GM Adidas Football, ha dichiarato: “Kings League e Queens League hanno offerto a un pubblico giovane e diversificato un nuovo modo di vivere il calcio. La loro crescita continua dimostra chiaramente l’enorme interesse verso format innovativi e inediti. Oltre alla passione condivisa per lo sport in sé, continuiamo ad ammirare il legame costruito tra Kings League, Queens League e le community che si riuniscono attorno alle partite e ai giocatori attraverso streaming, eventi e competizioni globali. Il rinnovo di questa entusiasmante collaborazione riflette l’ambizione condivisa di Adidas di far crescere la cultura del calcio oltre il campo da gioco e di essere sempre presenti laddove nascono nuove forme di coinvolgimento.”



Djamel Agaoua, CEO di Kings League, ha dichiarato: “Il rinnovo con Adidas rappresenta una tappa fondamentale per Kings League mentre continuiamo la nostra espansione globale. Questa partnership coinvolge le nostre leghe principali, la competizione femminile e i più importanti tornei internazionali, garantendoci la continuità e la credibilità necessarie per crescere rapidamente. Adidas è più di un partner tecnico, è un collaboratore strategico per costruire un ecosistema sportivo moderno guidato dai creator.”



Il supporto di Adidas ha svolto un ruolo chiave nell’ascesa della Kings League come lega sportiva guidata dai più importanti content creator a livello mondiale, che oggi organizza competizioni in sette grandi mercati. Kings League è un vero e proprio fenomeno tra il giovane pubblico sui media digitali. Dal lancio nel novembre 2022, ha raggiunto 36 milioni di follower sui social media, con contenuti che hanno generato 26 miliardi di impression e oltre 1 miliardo di interazioni. Più dell’80% dei suoi follower sui social ha meno di 34 anni.



La fase 2026 della partnership tra Adidas e Kings League è iniziata a gennaio con la Kings World Cup Nations in Brasile. Venti squadre nazionali si sono sfidate per il titolo mondiale a San Paolo dal 3 al 17 gennaio, con il Brasile ospitante a difendere il proprio titolo in casa. Il Brasile è stato incoronato campione davanti a oltre 40.000 spettatori all’Allianz Parque, al termine di una finale spettacolare il 17 gennaio.