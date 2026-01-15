Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Kings League, nasce Zeta Como dalla collaborazione tra Como 1907 e FC Zeta

15 Gen 2026 - 20:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Como 1907, con Como Gaming Club e il team  FC Zeta in Kings League Lottomatica.sport annunciano ufficialmente una nuova collaborazione che porta alla nascita di Zeta Como, una realtà che unisce calcio, cultura digitale e intrattenimento, dando forma a un modello di collaborazione inedito nel panorama sportivo italiano, in un progetto culturale che connette il club di Serie A, quello di Kings League e le nuove generazioni.
 
Questa collaborazione esclusiva si inserisce all’interno del progetto Como Gaming Club lanciato lo scorso novembre con l’obiettivo di ampliare la presenza del brand Como oltre il campo da gioco. Il progetto Zeta Como è dedicato alle nuove community e pensato per creare valore nel lungo periodo e dialogare con un pubblico sempre più giovane e digitale.
 
La collaborazione è stata suggellata da una stretta di mano, avvenuta all’interno dello storico stadio Giuseppe Sinigaglia, tra il CEO di Como 1907 Francesco Terrazzani e Antonio “Zw Jackson”, founder di Zeta. Queste le parole del CEO di Como 1907 sul progetto: “Con il Como Gaming Club guardiamo al futuro, ai nuovi linguaggi e alle nuove generazioni. Questa collaborazione nasce per unire tradizione e nuove forme di calcio”.
 
Antonio “Zw Jackson”, founder di Zeta, ha commentato così la collaborazione: “Oggi, questi due mondi scelgono di camminare insieme. ZETA è innovazione, community e visione. Collaborare con una realtà come il Como significa dare ancora più valore a quello che stiamo costruendo”.
 
Anche l’allenatore di FC Zeta Cristian Brocchi ha commentato il nuovo progetto: “Sono convinto che questa collaborazione rappresenti un’opportunità di grande valore per entrambe le realtà. L’unione tra FC Zeta e Como 1907 nasce dalla volontà condivisa di innovare, coinvolgere nuove community e alimentare l’interesse e la curiosità che ruotano attorno al nostro mondo, dentro e fuori dal campo”.
 
All’entusiasmo per la collaborazione si è aggiunto anche il Co-Presidente di FC Zeta Luca Toni: “Questa collaborazione rappresenta un incontro naturale tra due realtà che condividono la voglia di innovare e di parlare a nuove generazioni di appassionati. La FC Zeta ha dimostrato di saper interpretare il calcio in una chiave moderna e coinvolgente con la Kings League, mentre il Como 1907 sta portando avanti un progetto solido e ambizioso nel calcio professionistico. Mettere in comunicazione questi due mondi significa creare valore, stimolare curiosità e avvicinare ancora più persone al calcio, dentro e fuori dal campo”.
 
Queste invece le parole di Ryan Shelton, Chief Revenue Officer di Como 1907: “Como è conosciuto come un luogo in cui la storia incontra la modernità. Zeta Como rappresenta totalmente questo spirito, portando l’autenticità di un club di Serie A in un format che parla direttamente alle comunità digitali. Stiamo lavorando per costruire un ponte tra generazioni, dando a nuove audience motivi per connettersi con la città di Como”. 
 
Como 1907 e Zeta hanno dato vita a questo progetto condividendo visibilità, opportunità e crescita, rendendo Zeta Como molto più di una squadra partecipante ad un torneo, ma un vero e proprio brand culturale e commerciale.

Ultimi video

01:46
Arena, Kean e Pellegri

Arena, Kean e Pellegri: "bimbi" goleador

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

02:45
DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

01:27
Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

01:35
Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

01:30
Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

01:36
La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

01:37
Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

00:25
Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

00:39
conte

Conte bocciato perché... troppo bravo: mai un girone d'andata così

00:52
pio

Pio Esposito e il soprannome dello spogliatoio: il labiale di Thuram svela tutto

01:32
DICH BRESCIANINI PRESENTAZIONE 15/1 DICH

Brescianini e il gol sbagliato col Milan: "Non ho dormito tre notti"

01:37
Fenomeno Emirhan Ilkhan

Il Torino scopre Emirhan Ilkhan

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

01:35
Il Como e le milanesi

Il Como e le milanesi

01:46
Arena, Kean e Pellegri

Arena, Kean e Pellegri: "bimbi" goleador

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Caos step on foot

Caos step on foot

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:53
Verona-Bologna, Zanetti: "Calati perché troppo leggeri. Salvezza? Serve un'impresa"
21:40
Udinese, sold out con l'Inter per i 10 anni dello stadio
21:25
Italiano dopo Verona-Bologna: "Ci siamo sbloccati. Gol preferito? Quello di Odgaard"
21:01
Orsolini ritrovato dopo Verona-Bologna: "Il gol mi mancava tanto, ora riprendiamo la corsa per l'Europa"
20:45
Como-Milan, Allegri e il guerriero Fullkrug: "Convocato perché ha carattere e ci tiene molto"