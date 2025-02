Kings League Italia, i Boomers di Fedez hanno la loro palestra

Con entusiasmo McFIT, la catena leader del fitness in Europa con oltre 230 centri a livello continentale, è il nuovo Official Training Partner dei Boomers, la squadra presieduta da Fedez che partecipa alla Kings League Italia. McFIT si lega così al torneo di calcio più cool del momento, nato nel 2022, che unisce ex calciatori professionisti, streamer e content creator in una competizione avvincente e spettacolare, con regole innovative e stravaganti che garantiscono adrenalina pura e intrattenimento al pubblico. Grazie a questa partnership esclusiva gli atleti Boomers potranno usufruire dei 38 centri McFIT in tutta Italia, garantendo continuità ai programmi di allenamento e la massima flessibilità nella scelta delle location, oltre al beneficio della qualità McFIT, con i suoi centri moderni e dotati di attrezzature di ultima generazione, capaci di soddisfare le esigenze di ogni sportivo. I Boomers, guidati alla presidenza dal rapper Fedez, sono una delle squadre più iconiche della Kings League Italia. La formazione, allenata dagli ex calciatori Dario Marcolin e Valerio Fiori, ha ambizioni di altissimo livello nel torneo, come traspare dalle tre wild card ottenute per la prossima stagione, su tutte Daniele Cacia, secondo attaccante più prolifico della storia della Serie B con 134 gol; gli si affiancano il portiere Justyn D'Ippolito, reduce dal Mondiale Kings in Messico giocato con gli Stallions e Diego “El Monito” Perotti, altra vecchia conoscenza del calcio italiano che ha vestito le maglie del Genoa, della Roma e della Salernitana.