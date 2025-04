"Non so cosa aspettarmi dall'Inter, l'ho vista poco in questa stagione. Credo che, come da tradizione, difendano molto bene: ha preso solo due gol quest'anno in Champions League. Sarà dura". Così Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, in vista dei quarti di finale da disputare con l'Inter. Martedì è prevista l'andata all'Allianz Arena.