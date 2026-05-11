Parenti serpenti

Kevin-Prince Boateng, lite col fratello Jerome: "Non meritava di vincere la Champions"

Nel podcast dello youtuber Andreas Poke, l'ex milanista ha parlato del rapporto difficile con il fratello: "Non abbiamo alcun legame"

11 Mag 2026 - 11:52
videovideo

Che cosa ha detto Kevin-Prince?

"Parenti serpenti" recita un vecchio proverbio che mette in guardia dall'invidia dei propri familiari. Nel mondo del calcio l'ultimo episodio di questa saga ha per protagonisti i fratellastri Boateng, Kevin-Prince e Jerome, stesso padre ma madri diverse. La lingua sibillina è quella di Kevin-Prince, il maggiore, che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza. Jerome, dopo dieci stagioni ricche di successi con il Bayern Monaco, ha fatto una comparsata in Serie A con la Salernitana (7 presenze tra febbraio e giugno 2024).

 Nel podcast dello youtuber Andreas Poke, l'ex Milan ha chiarito così il rapporto con il fratello: "Non abbiamo alcun legame". Rapporto che è da sempre teso, fatto di contrasti e attacchi a distanza che li hanno portati ad allontanarsi sempre di più. Hanno percorso due carriere diverse, anche a livello di Nazionale. Il maggiore ha scelto il Ghana, Paese d'origine del padre, mentre Jerome ha rappresentato la Germania, con cui nel 2014 ha conquistato il Mondiale in Brasile. Tra i pomi della discordia c'è la Champions, che Jerome ha vinto due volte con il Bayern: "Ci sono stati momenti nella mia carriera in cui sono stato geloso di lui - ha raccontato l'ex centrocampista milanista - perché ho sempre voluto vincere la Champions League. È l'unica cosa che conta. Vincere la Coppa del Mondo non mi interessa, vincere il campionato non mi interessa. Voglio vincere la Champions League. Lui ha vinto la Champions League e ho pensato: 'Non se la merita, amico'". Boateng senior, che ha chiuso la carriera all Herta Berlino nel 2024, ha poi sottolineato la gelosia verso il fratello minore che da sempre ha segnato il loro rapporto: "L'ho visto diventare una superstar e ho sempre pensato che non meritasse nulla di ciò che ha ottenuto perché sono io quello che ha fatto i passi avanti. E anche quelli sbagliati, gli ho spianato la strada".

Leggi anche

Festa grande all'Allianz Arena, il Bayern travolge lo Stoccarda ed è campione di Germania

Bufera su Boateng, la madre lo accusa: "Maltratta le donne da anni"

jerome boateng
kevin prince boateng
milan
bayern monaco
champions league

Ultimi video

01:06
Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

00:59
Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

03:33
Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

02:10
Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

01:15
Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

00:46
Rashford, occasione per il tris. Courtois salva i Blancos

Rashford, occasione per il tris. Courtois salva i Blancos

01:37
Ferran Torres beffa ancora Courtois, Barça-Real 2-0

Ferran Torres beffa ancora Courtois, Barça-Real 2-0

01:21
Magia di Rashford da calcio di punizione, Barça-Real 1-0

Magia di Rashford da calcio di punizione, Barça-Real 1-0

02:13
Allegri: "Crisi Milan? Spiegare ora non serve a nulla"

Allegri: "Crisi Milan? Spiegare ora non serve a nulla"

02:27
Palladino: "Prova da grande gruppo"

Palladino: "Prova da grande gruppo"

02:18
Milan-Atalanta 2-3: gli highlights

Milan-Atalanta 2-3: gli highlights

01:08
Verona-Como 0-1: gli highlights

Verona-Como 0-1: gli highlights

01:17
Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

02:12
Parma-Roma 2-3: gli highlights

Parma-Roma 2-3: gli highlights

01:06
Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

I più visti di Calcio

CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:27
In lotta per la Champions ma uniti da Galeone: fissato l'incontro tra Allegri e Gasperini
12:22
Abodi insiste: "No al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, se non va l'Iran... "
12:10
Federcalcio sudcoreana: la squadra femminile nordcoreana sia fatta entrare nel Paese
12:08
Coppa Italia, Nek canterà l'inno prima della finale Lazio-Inter
12:04
Buonfiglio: "Chi guiderà Figc sappia che riforme non sono più procrastinabili"