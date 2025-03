Kante regala un ospedale da 5 milioni al Mali

Un cuore grande come i suoi giganteschi polmoni. N'Golo Kante, ex centrocampista del Chelsea, ha voluto rendere tributo alla patria dei suoi genitori, il Mali. Il centrocampista campione del mondo con la Francia ha infatti finanziato la costruzione di un ospedale per bambini e per l'assistenza sanitaria delle famiglie svantaggiate. Kante ha investito circa 5 milioni di euro per la costruzione della struttura. Il calciatore dell'Al-Ittihad è nato a Parigi ma da genitori maliani, emigrati in Francia all' inizio degli anni '80. Durante la sua visita in Mali, Kanté ha passato un po' di tempo con alcuni parenti e ha reso omaggio al padre e al fratello scomparsi.