Calcio

Kane: "Pallone d'Oro? Se non vinco Champions o Mondiali..."

16 Nov 2025 - 22:38
© Getty Images

© Getty Images

I numeri di Harry Kane con il Bayern Monaco sono sempre più impressionanti: basti pensare ai 13 gol in 10 partite di Bundesliga, oppure ai cinque centri in quattro match di Champions League. Intervistato dal Mirror, l'attaccante inglese ha parlato così di una sua ipotetica vittoria del prossimo Pallone d'Oro: "Potrei segnare 100 gol in questa stagione, ma se non vinco la Champions o la Coppa del Mondo, probabilmente non vincerò il Pallonde d'Oro. È lo stesso per Haaland, è lo stesso per tutti i giocatori. Servono i titoli più importanti". 

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

Milan verso il derby

Milan verso il derby

L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

Juve in ansia per Dusan

Juve in ansia per Dusan

Mondiale, la situazione

Mondiale, la situazione

Stasera Italia-Norvegia

Stasera Italia-Norvegia

La vigilia della Norvegia

La vigilia della Norvegia

Italia, parla Dimarco

Italia, parla Dimarco

MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

Ct Norvegia: "Haaland macchina da gol, pronti per i Mondiali"
Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia può andare ai Mondiali"
Donnarumma: "Delusi da noi stessi, serve fiducia per andare al Mondiale"
Locatelli: "Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare al Mondiale"
Di Lorenzo: "Ai playoff servirà più concentrazione"