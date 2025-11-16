Kane: "Pallone d'Oro? Se non vinco Champions o Mondiali..."

I numeri di Harry Kane con il Bayern Monaco sono sempre più impressionanti: basti pensare ai 13 gol in 10 partite di Bundesliga, oppure ai cinque centri in quattro match di Champions League. Intervistato dal Mirror, l'attaccante inglese ha parlato così di una sua ipotetica vittoria del prossimo Pallone d'Oro: "Potrei segnare 100 gol in questa stagione, ma se non vinco la Champions o la Coppa del Mondo, probabilmente non vincerò il Pallonde d'Oro. È lo stesso per Haaland, è lo stesso per tutti i giocatori. Servono i titoli più importanti".