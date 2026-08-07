Kalulu: "Se la Juve fosse un film sarebbe 007 per questione di stile"

In un'intervista rilasciata a La Stampa, Pierre Kalulu, grande appassionato di cinema, ha paragonato la Juventus a un film: "Mmm... Fatemi pensare. Se la Juve fosse un film. Sarebbe un Blockbuster, questo è sicuro. E dunque. Ce l’ho! Sì, è lui: 007, non importa quale. Decidete voi. Fatto sta che la Juventus sarebbe James Bond, perché James Bond è sempre James Bond e la gente andrà sempre a vederlo. Sa che qualunque cosa succeda, è un eroe. Quindi sì, è deciso: sarebbe James Bond. Anche per una questione di stile".