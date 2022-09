Zoff difende Allegri: "La Juve delude, ma il tecnico non rischia e gli va dato tempo" 

Juventus

L'ex portiere bianconero: "La squadra si deve esprimere con le proprie caratteristiche, bisogna trovare quelle giuste"

La Juve è in chiara difficoltà ma ad Allegri deve essere data ancora fiducia e soprattutto tempo. Ne è convinto Dino Zoff. All'indomani del ko in Champions contro il Benfica, l'ex bandiera juventina ha parlato in merito al momento difficile che il club di Andrea Agnelli: "Certamente le aspettative non sono conformi alle previsioni, però è ancora tutto da giocare. La squadra si deve esprimere con le proprie caratteristiche, bisogna trovare quali sono quelle giuste".

Innegabili le difficoltà della Juve che si è mostrata sofferente non solo in campionato, ma anche in Champions League dove è reduce da due pesanti sconfitte consecutive contro Psg e Benfica. Nel mirino di critica e tifosi è finito Max Allegri, ma Zoff difende il tecnico toscano e crede che per lui non ci siano rischi anche in caso di uscita ai gironi: "Certamente si deve rimettere in sesto in campionato, ma bisogna dare tempo ad Allegri e aspettare. Tornare in un club dove si è vinto comporta qualche rischio in più, si ricomincia quasi daccapo".

E sugli ex allenatori bianconeri esonerati dalla società prima del ritorno in panchina del tecnico livornese, Zoff chiosa con altrettanta chiarezza: "Troppo precipitosi con Pirlo e Sarri? Anche io sono venuto via che avevo vinto".