Vlahovic rientra alla base, ma la pubalgia preoccupa ancora

JUVENTUS

Il serbo è atteso alla Continassa nei prossimi giorni: lo staff medico dovrà verificare le sue condizioni fisiche prima di farlo rientrare in gruppo

A inizio settimana la Juve riabbraccerà un altro gruppetto di giocatori reduci dai Mondiali. Tra questi c'è soprattutto Dusan Vlahovic, che entro mercoledì dovrebbe ripresentarsi alla Continassa per riprendere ad allenarsi con i compagni di club in vista della ripresa del campionato, che vedrà i bianconeri in campo il 4 gennaio sul campo della Cremonese. C'è attesa, e anche un po' di ansia, per l'attaccante serbo. Vlahovic era partito da Torino con destinazione Qatar ufficialmente da semiinfortunato e le sue condizioni, pur migliorate, paiono essere ancora lontane dal top.

E se si considera che non gioca una partita intera con la Juve dal derby del 15 ottobre e l'ultima volta prima dello stop risale al 25 ottobre a Lisbona, è facile capire che Allegri abbia un po' di giustificata apprensione. Perché lo stesso Dusan ha fatto capire che il dolore non è passato.

Per questo il suo arrivo è molto atteso dallo staff medico juventino, che dovrà valutare le sue condizioni. Il timore, nemmeno tanto nascosto, è che la pubalgia continui ad affliggerlo e così è probabile che lo attenda qualche allenamento differenziato prima di riunirsi ai compagni. Di rischi non se ne correranno, ma si spera che i giorni di vacanza post Mondiali abbiano contribuito ad alleviare la situazione. Perché la Juve ha bisogno dei suoi gol per continuare la rincorsa a quel Napoli, che la attende al "Maradona" il 13 gennaio.