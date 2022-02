Vlahovic: "Punti pesanti, per lo scudetto vedremo cosa succederà..."

QUI JUVE

L'attaccante bianconero dopo la doppietta di Empoli: "E' tutto merito della squadra. Se andiamo uniti e compatti possiamo ottenere grandi risultati"

La sua doppietta ha permesso alla Juve di consolidare il quarto posto e tornare a fare un pensierino allo scudetto. Dusan Vlahovic non lo dice, ma forse un po' ci crede. "Andiamo partita per partita, poi quello che succederà succederà. Questi tre punti pesano tanto perché veniamo da due pareggi. Era importantissimo vincere oggi, ci siamo riusciti e testa alla prossima partita", ha detto dopo il successo di Empoli.

Vedi anche Empoli Serie A: Empoli-Juventus 2-3, Allegri vola con Kean e super-Vlahovic "Se mi sono preso definitamente la Juventus? No, perché un singolo non può uscire mai senza la squadra. E' tutto merito della squadra. Se andiamo uniti e compatti possiamo ottenere grandi risultati. Non ero abitato a tutto questo ma con la testa gusta, la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, tutta ls società e tutta la gente mi hanno aiutato tanto. Io li ringrazio tanto e spero che continueremo così", ha aggiunto a Dazn.

Sul ritorno a Firenze per la semifinale di andata di Coppa Italia: "Non so cosa dire. Le sensazioni sono tante. Andiamo ì' e giochiamo la partita. Come ho già detto, li ringrazio per tutto: ho vissuto anni bellissimi a Firenze. Certo che li ringrazio".