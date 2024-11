Juventus, Vlahovic: "Lasciati due punti, meritavamo di vincere"

Dusan Vlahovic ha commentato con un pizzico di amarezza il pareggio della sua Juventus contro il Lille in Champions League: "Abbiamo fatto una grande partita, aggressiva - le parole del serbo a Sky -. La potevamo vincere, soprattutto dopo l'1-1 eravamo in controllo e avevo questa sensazione. Peccato aver lasciato questi due punti qua. Meritavamo la vittoria. La parata del portiere del Lilla nel primo tempo? Nel 90% dei casi quello è gol... Comunque siamo una squadra giovane, con un nuovo allenatore e per tanti di noi è la prima Champions League, andiamo avanti su questa strada".