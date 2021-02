Pirlo: "Buffon titolare contro il Crotone, Dybala non è ancora pronto"

VERSO JUVENTUS-CROTONE

L'allenatore bianconero ha affrontato i temi del prossimo match di campionato

La Juventus si prepara ad affrontare il Crotone nel posticipo del lunedì della ventitreesima giornata di Serie A. Andrea Pirlo, nella conferenza stampa della vigilia, ha affrontato i temi scottanti in casa bianconera dopo le sconfitte con Napoli e Porto, confermando la presenza dal primo minuto di Buffon e l'ennesimo forfait di Dybala, che non è ancora riuscito a guarire dal problema al ginocchio. Getty Images

Come si spiegano le difficoltà della squadra nel trovare il gol e come sta psicologicamente Bentancur?

Sta meglio. Ha avuto un problemino in settimana ma è recuperabile per il Crotone. E' deluso per quello che è successo ma fa parte del gioco, sbagliare è normale ma bisogna andare avanti e prendersi le proprie responsabilità. Anche se si sbaglia un passaggio bisogna andare avanti. Per quanto riguarda le difficoltà nel trovare il gol, a volte capita di tirare a volte di passarla, dipende dalle circostanze. Dobbiamo capire quando è il caso di fare una cosa e quando l'altra.

L'assenza di Arthur si fa sentire. Il suo sostituto può essere Fagioli o pensa solo a Ramsey?

Arthur ci manca perché è l'unico che ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti che abbiamo in rosa. Ramsey, Bentancur o Fagioli hanno caratteristiche diverse da Arthur ma anche tra di loro.

Due sconfitte di fila. E' intervenuto il presidente per dirvi qualcosa?

Il presidente non è intervenuto e non c'era motivo che intervenisse perché noi per primi sapevamo di non aver fatto una buona partita a Oporto. A Napoli, invece, non sono d'accordo sul fatto che non abbiamo giocato bene perché abbiamo subito un gol su un tiro in porta e, rispetto a Oporto, abbiamo fatto sicuramente bene.

Quanto è importante la sfida con il Crotone e cosa teme di più?

"È una sfida importante per continuare il cammino per la lotta per lo scudetto. Sappiamo che sarà una sfida molto difficile. Il Crotone è una squadra che gioca bene a calcio. Nonostante magari non siano sempre arrivati i risultati, ha sempre la propria filosofia di gioco. Sta facendo vedere cose interessanti".

Con il Crotone giocherà Buffon? Dybala ce la può fare?

"Buffon giocherà dal primo minuto. Dybala non sarà disponibile, purtroppo invece di migliorare le cose rimangono uguali. Il dolore al ginocchio persiste quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno. Ramsey è disponibile adesso valuteremo se farlo giocare dall'inizio e in quale posizione, ma è già una buona notizia averlo a disposizione".

Quanto si è arrabbiato per l'atteggiamento nella partita di Champions?

"Avevo alzato la voce a fine primo tempo, non mi era piaciuto come avevamo gestito la gara. Quando siamo rientrati non abbiamo avuto modo di prendere in mano la gara, dieci secondi di blackout ci sono costati il secondo gol. Non c’è bisogno di alzare la voce quando sai di aver fatto male. Quando perdi un ottavo in questo modo hai già grande rammarico".

Com'è la situazione dei giocatori acciaccati?

Kulusevski sta meglio. Era un po' raffreddato. È dispiaciuto per la gara col Porto, non ha trovato la posizione. Ha rivisto la partita e mi ha ripetuto che non è riuscito ad avere la giusta energia e a trovare la posizione. Sta facendo una buona stagione, è al primo anno in una grande squadra e capita un po’ di nervosismo. Ha 20 anni, avrà tempo di rifarsi. Arthur va valutato giorno dopo giorno. Ha questo problema che non può avere tempi di recupero effettivi. Ha questo dolore, speriamo che con le cure che sta facendo possa rientrare. McKennie ha dolore, ma è una roccia e cerca di stringere i denti perché siamo contati. Morata sta meglio. Ha avuto un virus intestinale, non era al 100 per cento da un po’ di giorni. Ieri e oggi sta meglio, speriamo possa essere a disposizione".