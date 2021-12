Verso Venezia-Juventus, Allegri: "Dovremo giocare da provinciale al Penzo"

VERSO VENEZIA-JUVENTUS

Il tecnico bianconero: "Trasferta strana, non dobbiamo sbagliare l'approccio mentale"

Dopo la qualificazione da primi in classifica nel girone di Champions League, la Juventus deve rituffarsi in campionato alla ricerca del filotto di vittorie auspicate da Massimiliano Allegri. Il calendario prevede la gelida trasferta al Penzo contro il Venezia di Zanetti: "Sarà una gara strana, con un campo stretto e un'ottima squadra - ha commentato alla vigilia -. Dovremo giocare da provinciale, mettendo stessa grinta e lucidità. I ragazzi sanno l'importanza del match e non sbaglieranno l'approccio".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Qual è il prossimo step della Juventus?

La partita col Venezia che sarà complicata perché loro in casa segnano molto e solo con l'Inter non ci sono riusciti. E' una squadra che gioca e ha voglia di riscatto dopo la sconfitta con il Verona, oltre alle motivazioni di fare un'impresa contro la Juventus. Dovremo giocare al loro pari come mentalità e sul piano fisico: se ci mettiamo sullo stesso piano, le qualità tecniche faranno la differenza.

Come stanno De Sciglio e McKennie?

De Sciglio sta bene, McKennie invece ancora no e si riaggregherà settimana prossima. Arthur è arrivato in ritardo all'allenamento e non sarà convocato. Ramsey è assente.

Sono tre partite importanti per guarire quelle che vengono?

Dobbiamo fare meglio nelle percentuali realizzative, siamo molto sotto la media. Dobbiamo essere più lucidi e cattivi sottoporta. Per fare un gol bisogna creare cinque occasioni, troppe per la Juventus. Col Venezia è una partita a rischio se non la interpretiamo bene, ma credo che i ragazzi abbiano capito le difficoltà e faremo sicuramente bene.

Si rivedrà il 4-2-3-1?

Se giocherà De Sciglio, Cuadrado sarà spostato più avanti con Bernardeschi a sinistra, dove fa meglio perché è più libero nel movimento.

Come sta Dybala?

Si è allenato con la squadra ed è a disposizione.

Per Kaio Jorge meglio una stagione da apprendistato o un prestito per giocare?

Non abbiamo pensato a un prestito per lui. Piano piano avrà il suo spazio e giocherà con noi.

Ha avuto dei segnali di preoccupazione dalla sfida col Venezia?

L'andamento stagionale quest'anno ha detto questo. Dobbiamo dare un segnale come prestazione, voglio una gara di alto livello fisicamente, tecnicamente e mentalmente.

Come sarà giocare al Penzo?

E' un campo che nessuno conosce di questa squadra, forse solo io e Chiellini abbiamo giocato lì. Il campo è piccolo, arrivi in traghetto, è una trasferta strana. Bisogna fare una partita da provinciale perché altrimenti rischi di farti male. Sembra uno stadio in cui tutto senza spazi, la palla è sempre in gioco e veloce. Il Venezia poi gioca bene e faccio i complimenti a Zanetti.

Come si spiega la crescita di Pellegrini?

Ha voluto rimanere alla Juventus ed è cresciuto molto. E' una valida alternativa ad Alex Sandro e può ancora migliorare.

Il primato in Champions League vi dà fiducia per la rincorsa in Italia?

Mi dispiace per le eliminazioni di Milan e Atalanta, avevano gironi difficili. E' una soddisfazione il nostro primato, ma la nostra testa ora è solo sul campionato dove siamo in netto ritardo. Dobbiamo ridare stabilità alla classifica.