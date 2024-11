Juve, Thiago Motta: "Dobbiamo fare tutti meglio, Vlahovic potrebbe riposare"

Dopo il pareggio casalingo contro il Parma con doppia rimonta, la Juventus torna in campo domani sera a Udine con l'obiettivo di ritrovare i tre punti per risalire dal sesto posto e non perdere ulteriore contatto con la vetta della classifica: il Napoli è già distante sette punti. "Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere più compatti e aggressivi per lasciare meno spazio agli avversari", ha detto alla vigilia Thiago Motta, spiegando la sua ricetta per risolvere il problema dei tanti gol subiti.