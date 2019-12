Samp-Juventus, Sarri: "Sfida difficile, valuto il tridente"

VERSO SAMP-JUVE

La vetta ritrovata e la Supercoppa italiana all'orizzonte. Maurizio Sarri e la Juventus sono chiamati alla sfida in casa della Sampdoria: "Non voglio fare polemiche sul fatto che la Lazio non giochi, il calendario è questo e ce lo teniamo". Contro la Samp potrebbe tornare il tridente: "Lo valuto, ma questa sarà una sfida contro una squadra che ha entusiasmo". Sulla società: "La voglia di vincere è costante, Agnelli è un esempio in questo".

Con la Sampdoria rivedremo il tridente, magari con Douglas Costa?

Non lo so, voglio vedere le condizioni dei giocatori. Voglio valutare un allenamento intero per vedere come stanno i nostri prima di valutare le caratteristiche della Sampdoria.

Cosa pensa del fatto che giocate domani e la Lazio no?

Il calendario è questo e va bene così. Se ci sta un errore è a monte, la Lazio avrebbe potuto giocare domenica. Inutile pensare a queste cose.

Come sta Szczesny?

Probabilmente non ci sarà, ma non ho ancora certezze. Vediamo un attimo perché ieri aveva ancora dolore e qualcosa nella risonanza c'era.

Che impressione ha avuto dalla Juventus fuori dal campo?

La società è presente e forte, con una grandissima mentalità e voglia di vincere nonostante tutto quello che hanno vinto. E' una spinta continua a dare il meglio, ma non è una pressione ma anche il presidente è un esempio di voglia continua di fare bene.

Come stanno gli attaccanti?

In generale i tre davanti ora stanno bene, abbiamo giocatori che si stanno reinserendo dopo un infortunio, come Douglas e Ramsey, quindi valutiamo il tutto oggi parlando anche con dottori e diretti interessati, perché anche loro vanno ascoltati, perché le sensazioni vanno rispettate.

Rabiot può giocare ancora da titolare?

E' in crescita e dà la sensazione di aver bisogno di giocare. Se ha recuperato la stanchezza può giocare tranquillamente, in questa fase chiediamo un sacrificio a tutti, anche a Matuidi. In questo momento penso che Rabiot abbia bisogno di giocare.

Il tridente è sostenibile con un centrocampo fisico e due terzini di ruolo?

Il modulo che stiamo usando in questo periodo è dispendioso ed è difficile tenerlo per 90 minuti perché gli spazi da coprire per i due interni sono abbastanza ampi. Finché riusciamo a restare alti e a recuperare palla, riusciamo a sostenere il modulo, per tutta la partita è complicato.

Un commento sul sorteggio di Champions contro il Lione?

In questo momento mi interessa zero. Inutile fare un discorso su una partita che giochiamo tra 70 giorni con in mezzo un mercato e 15 partite. Quello che vedo oggi non è la situazione che affronteremo. La paura era il Real Madrid, tutto il resto ci poteva andare bene. Un ottavo di Champions è sempre e comunque difficile.

Cosa pensa della campagna contro il razzismo della Serie A?

Non penso niente. Giusto sensibilizzare, ma il mondo del calcio è multirazziale da anni, è sensibile. Poi delle singole polemiche su un titolo o su un dipinto non mi interessa.

La Samp ha cambiato marcia: che partita si aspetta?

E' una partita difficile, loro vengono da un momento brutto da cui si stanno risollevando. Hanno entusiasmo per aver vinto il derby e troveremo una squadra che sta ritrovando fiducia. Le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare perché è un tecnico di grande livello e ci aspettiamo una sfida difficile e dovremo fare una prestazione di grande livello per conquistare punti.

Come cambia il modo di stare in campo degli altri quando ci sono i tre là davanti in campo contemporaneamente?

Per noi è importante difendere molto alti quando giocano CR7, Higuain e Dybala insieme, per dare continuità all'azione offensiva. Poi ci vuole grande predisposizione mentale per recuperare la palla persa immediatamente. Dovessimo abbassarci avremmo troppi problemi.