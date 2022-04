Juve, Allegri: "Dybala gioca contro l'Inter, dobbiamo consolidare il 4° posto"

VERSO JUVENTUS-INTER

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia sul mancato rinnovo dell'argentino: "Con la società in linea su tutto"

"Domani Dybala gioca". Il tecnico della Juve Max Allegri scioglie i dubbi sulla presenza dell'argentino nel big match contro l'Inter. Sul suo mancato rinnovo: "Con la società siamo in linea su tutto". Sulla sfida: "Difficile dire chi è favorito: sicuramente l'Inter, il Napoli e il Milan sono candidate al titolo mentre noi dobbiamo concentrarci sul quarto posto: proveremo a battere i campioni d'Italia in carica". Getty Images

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

In che condizioni arriva la Juve?

Lo vedremo domani, quando giochiamo questa bella partita. Chiellini è rientrato, Bonucci verrà in panchina ma è indietro, Zakaria e Alex Sandro sono recuperati. Siamo tutti quasi abili e arruolati. Alex Sandro partirà titolare, Zakaria devo decidere. C'è bisogno di energie fresche, soprattutto in questo momento i cambi serviranno, si va verso il finale di stagione e abbiamo tante partite nelle gambe. Più gente fresca abbiamo meglio è.



Dybala partirà dall'inizio?

Sì Dybala domani gioca.



Hai detto la tua su Dybala per il contratto?

Con la società siamo in linea su tutto, io espongo le mie idee, la società espone le sue e alla fine troviamo sempre un'unità di intenti per programmare e andare avanti. Quando le scelte vengono fatte si fanno tutti insieme.



Chi è la favorita domani sera?

L'Inter insieme al Napoli e al Milan è una candidata. Noi dobbiamo fare una bella prestazione per consolidare il quarto posto e battere la squadra campione d'Italia. Magari domani tocca a noi. Noi giochiamo per fare punti, l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Sarà una bella serata con lo stadio al 100% della capienza.

Chi si può bruciare domani sera?

Io parlo per la Juve. Noi dobbiamo essere concentrati sulla partita e poi vediamo a che punto siamo in classifica. Non giochiamo per far perdere lo scudetto all'Inter.

È un caso che Inzaghi ti abbia battuto solo nelle partite secche?

Casualità, lui è più fortunato nelle partite secche. Speriamo che domani sia più fortunata la squadra.

Danilo può venire utile a centrocampo?

Non so ancora la formazione. Difficilmente giocherà a centrocampo anche perché ho tutti i centrocampisti.



Perché Dybala non è più centrale nel progetto?

Arrivabene ha parlato chiaro: una volta fatte delle scelte, le scelte sono quelle. Non è il primo caso di un giocatore che cambia società. Ci sono altri giocatori in scadenza. Adesso dobbiamo restare concentrati sul finale di stagione. Ci sono otto gare di campionato e la Coppa Italia.



Sarebbe stupito di vedere Dybala all'Inter l'anno prossimo? Pogba farebbe comodo alla Juve?

Io non faccio mercato alla Juve ma do solo indicazioni. Non faccio il mercato dell'Inter e neanche quello dello United.



Quando Chiesa sarà pronto, potrà giocare seconda punta?

Lasciamo recuperare Federico perché è ancora lontano dal rientro in campo. Ci è mancato tanto per le sue caratteristiche e lo aspettiamo.

Contento di rivedere Tevez?

"Sono felice che domani ci sia Tevez, è stato un campione fondamentale per noi e per il calcio. Rivederlo mi fa emozionare, come spesso mi accade quando rivedo i grandi campioni che ho allenato.

Bernardeschi può giocare titolare?

Potrebbe essere titolare anche lui. Ha recuperato e sta meglio.