Van Basten bacchetta De Ligt: "In Serie A non è cresciuto, senza Chiellini..."

TIRATA D'ORECCHIE

Il giorno dopo la conquista del primo scudetto con la Juventus, i complimenti per Matthijs De Ligt si sprecano. Dopo un inizio difficoltoso, il giovane fuoriclasse bianconero ha convinto tutti al centro della difesa, o quasi. Marco Van Basten, infatti, ha bacchettato l'olandese: "Non è cresciuto rispetto all'Ajax, è stato sfortunato a non avere Chiellini al suo fianco. Avrebbe imparato di più al Barcellona o al City".

L'ex ct dell'Olanda nonché leggenda del calcio mondiale, ha motivato il suo scetticismo a Ziggo Sport, parlando anche della Serie A. "Non penso che sia migliorato molto rispetto alla scorsa stagione con l'Ajax. Non ha avuto Chiellini ed è stato sfortunato, Bonucci fa le sue cose ma non guida i compagni".

Nel mirino la scelta di giocare in Serie A: "Al Manchester City, così come al Real Madrid o al Barcellona penso avrebbe imparato di più - ha commentato Van Basten -. La Serie A è a un livello inferiore rispetto a Liga e Premier al momento". E per chiarire il concetto ha chiuso con un esempio: "Alla Sampdoria giocano Chabot e Thorsby, due giocatori che non hanno sfondato nemmeno in Eredivisie".