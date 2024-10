Una Juve ammaccata sfida la Lazio senza cambiare filosofia: allo Stadium niente vittoria da due mesi

Ammaccata sì, ma con l'intenzione di andare dritta per la propria strada. La Juventus riparte stasera all'Allianz Stadium con tante assenze ma con la filosofia di sempre: giocare la palla e mantenere una identità chiara. Thiago Motta non vuole eccezioni. Davanti però c'è un avversario ostico, ossia la Lazio di Baroni, con 13 punti in classifica come la Vecchia Signora. Gli occhi saranno puntati specialmente su Douglas Luiz (e Thuram) in una notte che potrebbe riconsegnare un successo che in casa manca dal 19 agosto.