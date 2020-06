Un Rolex da mezzo milione di euro: CR7 è sempre da record

Che sia in campo o fuori, l'unica certezza è che Cristiano Ronaldo è sempre da record. Fuori dal comune per le sue giocate e per le spese: macchine e orologi le sue più grandi passioni. Così al suo polso c'è sempre un pezzo pregiato, spesso ricco di diamanti. Tra questi c'è anche il Rolex più costoso al mondo, listino parlando. GMT-Master II in oro bianco completamente ricoperto di diamanti, il modello. 442.100 euro, il prezzo. E pure Georgina ama indossarlo come più volte è stata paparazzata.