Torino, fa a botte per entrare all'Allianz Stadium, ma la Juventus era in trasferta

Come riporta il Corriere di Torino, le forze dell'ordine lo hanno inseguito e, con l’aiuto di altre pattuglie, sono faticosamente riuscite a bloccarlo e ad ammanettarlo. Anche convincerlo a salire sull’auto non è stata comunque impresa facile. Alla fine è stato portato al Cto e piantonato per tutta la notte, ma in ospedale sono finiti anche due carabinieri, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 e 7 giorni. Il 35enne, probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e non ha saputo spiegare per quale motivo si trovasse a Torino e perché volesse entrare all’Allianz Stadium.