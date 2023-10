Festa grande per i 100 anni degli Agnelli. Elkann: "Juve amore di famiglia"

Spettacolo, amarcord, gol e momenti di commozione per l'omaggio a Gianluca Vialli. È andata in scena al Pala Alpitour di Torino la serata evento per celebrare il centenario della proprietà della Juventus da parte della famiglia Agnelli. Presenti tante leggende ed ex giocatori del club, da Platini e Zidane fino a Del Piero, il più acclamato dai tifosi sugli spalti. Il momento clou è stata la sfida tra le leggende della Juventus: la squadra White ha battuto la Black per 9-6: doppiette di Marchisio e di Iuliano, tripletta Matri e reti di Zidane e Torricelli per i vincitori, dall'altra parte gol di Evra, Davids, Ravanelli, Del Piero, Di Livio e Ferrara.