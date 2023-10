Conte: "Ho deciso di fermarmi. Napoli? Serve rispetto ed educazione"

LE PAROLE

L'ex allenatore del Tottenham: "Di base c'è la volontà di riposare, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose"

© Getty Images Presente alla serata-evento per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, Antonio Conte ha parlato del suo futuro e dell'interesse del Napoli: De Laurentiis ha pensato a lui in caso di esonero di Rudi Garcia. "Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham - ha detto il tecnico salentino ai microfoni di Sky Sport -. Di base c'è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente".

Rudi Garcia pare avere le settimane contate alla guida del Napoli. De Laurentiis non ha nascosto il grande disappunto per questo brutto avvio di stagione e ha dato all'allenatore francese tre partite e 270 minuti (Verona, Union Berlino e Milan) per meritarsi la conferma. Se Conte dovesse dare la sua disponibilità, De Laurentiis non avrebbe problemi a stracciare il contratto di Garcia e iniziare un nuovo progetto. Certo è che la rosa è costruita per giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, soluzioni tattiche ben lontane dall'amato 3-5-2 dell'allenatore salentino.

Vedi anche napoli Crisi Napoli, De Laurentiis incontra Garcia: fiducia a tempo, sullo sfondo la suggestione Conte Oltre a un discorso tecnico, c'è pure quello economico e riguarda le agevolazioni del Decreto Crescita: i due anni di residenza all'estero (necessari per usufruire del decreto anche per l'ex ct azzurro) per Conte scatterebbero a inizio novembre, quindi un eventuale cambio in panchina sarebbe molto più conveniente tra un mesetto o giù di lì: i tempi coincidono, bene o male, con le tre partite date a Garcia per confermare la bontà del proprio lavoro.

Vedi anche napoli Napoli su Antonio Conte, la conferma di Rudi Garcia è a tempo