Thuram jr: "Juve, sono pronto. E quando affronterò Marcus, solo uno sguardo"

Khéphren Thuram è pronto all'esordio con la maglia della Juve lunedì sera allo Stadium contro il Como nella prima uscita in campionato, in attesa della sfida del 27 ottobre a San Siro contro l'Inter con il fratello Marcus. "Non gli dirò niente, lo guarderò negli occhi e poi giocheremo", ha detto a Sportmediaset il centrocampista bianconero, che nel pre-campionato ha realizzato un gol alla Next Gen: "Ma non è la mia specialità fare gol". Il primo contatto con la Juve avvenne nel 2018: "Avevo solo 17 anni e non ero un fenomeno...".