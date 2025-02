Thiago Motta verso la settimana di fuoco: Psv e Inter per svoltare la stagione

Ora c'è un doppio impegno all'Allianz Stadium che può davvero segnare una svolta nella complicata prima esperienza bianconera di Thiago. Il Psv nell'andata del playoff di Champions e l'Inter nella prossima di campionato. Inutile negare che siano due occasioni fondamentali per dare una svolta alla stagione e al tormentato rapporto tra l'ex allenatore del Bologna e l'ambiente Juventus. Gli olandesi, già battuti nettamente nella prima partita europea, stanno viaggiando alla grande nel loro campionato anche se hanno pareggiato l'ultima gara in casa contro il Willem II e hanno perso per un infortunio muscolare il difensore Nagalo. Da capire se potrà recuperare per la Juve che, invece, dovrà per forza rinunciare a Cambiaso che Thiago Motta spera di poter schierare con l'Inter. Considerando che Bremer è sempre out e che Kalulu è ancora ai box, la difesa è ancora in emergenza.