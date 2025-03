Juventus, Thiago Motta: "Focus solo sull'Atalanta. Non perdiamo energie per altre cose"

Cosa hai preso da Gasperini?

"Vorrei prendere tante alte cose ma ci vuole tempo. Filosofie diverse non lo so, principi diversi non lo so. È un allenatore che come me piace vedere la squadra giocare bene, che ha ritmo, intensità, dinamismo di gioco. Mi piace vedere una squadra che crea, che ha solidità difensiva. Ma ci sono cose diverse anche. Ho avuto anche altri allenatori, sono cresciuto con la filosofia di calcio del Barcellona, ero lì da 16 anni. Ho avuto poi in Italia Mourinho, Ranieri, Benitez. Van Gaal mi ha segnato tanto su come gestire, per non dire poi un grande maestro come Carlo Ancelotti, capire il momento, avere intuizione. Ma vogliamo vincere tutti, tutte le filosofie di gioco sono valide dal momento in cui arrivi alla vittoria. Tutti questi allenatori mi hanno aiutato tantissimo, vogliamo andare in avanti e trasmetterlo ai ragazzi pensando all’obiettivo finale che è vincere ed è lì che si vive meglio".