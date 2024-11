Thiago Motta, emergenza continua: Vlahovic, McKennie e Douglas Luiz in forte dubbio

La squadra (come da comunicato stampa) ha svolto, dopo la solita fase iniziale di riscaldamento, esercizi in campo con focus sul possesso palla. Anche nell'ultimo allenamento Vlahovic, Douglas Luiz e McKennie hanno svolto un lavoro personalizzato e sono in forte dubbio per la gara contro i pugliesi. Il rischio è di avere a disposizione solo 13 giocatori di movimento nel caso in cui nessuno dei 9 calciatori infortunati dovesse recuperare. Oltre ai 3 che si sono allenati individualmente, infatti, la Juve ha sempre fuori Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Adzic, Cabal e Savona. Una situazione sicuramente pesante per Thiago Motta che avrebbe di nuovo del tutto scoperto il reparto avanzato, nel caso in cui Vlahovic non ce la facesse nemmeno stavolta.