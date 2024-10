Thiago ha ancora tanto da lavorare: la Juve fa troppa fatica per arrivare in porta

Iniziando dalle note positive dell'ultima Juventus, non si può non esaltare una fase difensiva praticamente imperforabile: una rete subita in otto giornate di campionato. Poi ci sono i tre punti, ottenuti in modo tutt’altro che brillante, ma che servono, eccome, in classifica. Volendo si può aggiungere la splendida azione che ha portato all'espulsione di Romagnoli: una serie di triangoli che parte dalla parte bassa della difesa e arriva al limite dell'area avversaria con protagonista lo stesso giocatore. Che poi è Kalulu, uno dei centrali di difesa, che si trasforma in pochi secondi da laterale di sinistra a mezzala, finendo come centravanti. Una specie di Calafiori dell'era bolognese di Thiago Motta.