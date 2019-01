Supercoppa, la ricetta di Bonucci: "Servirà una Juve aggressiva"

15/01/2019

La Juve è carica in vista della Supercoppa italiana contro il Milan, parola di Bonucci, Dybala e Bernardeschi. Da Gedda, infatti, arrivano le parole dei tre bianconeri a Juventus TV: "Abbiamo tanta voglia di portare a casa il trofeo: noi giochiamo sempre per vincere", dice il difensore ex rossonero. Gli fa eco il 10 argentino: "Speriamo di ottenere lo stesso risultato ottenuto in campionato a San Siro".



BONUCCI: "ATTENTI AL MILAN DI GATTUSO"

"Servirà una Juve aggressiva, una Juve attenta perché Gattuso con il Milan ha dimostrato di mettere in campo un bel gioco che può mettere in difficoltà. Noi da parte nostra dovremo stare attenti a chiudere gli spazi e a non concedergli il loro palleggio e approfittare dei due o tre errori che si verificheranno nella partita perché da parte nostra c'è l'intenzione di fare una grande gara e la voglia di portare a casa il trofeo. Sullo stadio a Gedda? Bello è sempre bello quando entri in certi stadi così grandi e vederlo pieni. Noi a casa nostra siamo abituati perché lo stadium è sempre pieno e sarà bello e ci darà ancora più carico".



DYBALA: "STIAMO BENE"

"Sicuro è sempre bello essere qua e giocare delle finali importanti. Quindi come hai detto tu abbiamo già affrontato il Milan in campionato e abbiamo fatto una grandissima partita giocando un bel calcio. Sicuramente sarà diverso perché una finale è diversa e perché Juventus - Milan è sempre una partita difficile, però speriamo che il risultato sia lo stesso". Sul momento della squadra: "Stiamo bene come a inizio anno e stiamo facendo molto bene e anche fisicamente la squadra è grande forma quindi penso che dobbiamo esprimere un bel gioco che è la cosa più importante per poter vincere la partita. Perché poi la squadra sempre ce la mette tutta".



BERNARDESCHI: "NON SARÀ FACILE"

"Sì assolutamente non sarà una partita facile. Vogliamo portare a casa il trofeo sia per noi che per la società che per i nostri tifosi. Quindi sappiamo che è una partita molto importante dove dovremo vincere. Una gara difficile tosta. È sempre una finale quindi sicuramente dobbiamo stare attenti è una partita secca quindi dobbiamo tirare fuori tutte le nostre forze e tutte le nostre potenzialità subito".