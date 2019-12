Supercoppa Italiana, Lapo Elkann: "Juventus, vergognati"

Lapo Elkann è tra i tifosi juventini più delusi per l'epilogo in Supercoppa Italiana. Il fratello di John, recentemente vittima di un brutto incidente d'auto in Israele, aveva iniziato la personale serata di tifo con un tweet pre-partita di speranza "Forza Juve, ti amo e credo in te". Poi l'umore è cambiato col passare dei minuti: prima il post "Juve SVEGLIATI" poi la resa al triplice fischio "Juve VERGOGNATI: COMPLIMENTI alla Lazio".