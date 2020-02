Spal-Juve, il monitor non va e il Var decreta il rigore: è la prima volta in Serie A

L'episodio singolare che non è andato giù a Maurizio Sarri non si era ancora mai verificato in Serie A. Al minuto 68', Rugani entra in ritardo su Missiroli e lo sgambetta. Per La Penna è tutto regolare, ma su segnalazione della squadra Var il direttore di gara va a rivedere il contatto al monitor. Giunto a bordocampo, però, l'arbitro è impossibilitato a rivedere le immagini perché il monitor è fuori uso. A questo punto a prendere la decisione (giusta) è il Var Di Bello, che comunica al collega di assegnare il penalty a favore della Spal.