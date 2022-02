Serie A: Juventus-Torino 1-1, Belotti frena la corsa Champions dei bianconeri

JUVENTUS-TORINO 1-1

Bianconeri avanti con De Ligt, ma raggiunti nella ripresa dal Gallo, che ritrova la via del gol dopo 111 giorni

di

Andrea Ghislandi

Finisce in parità 1-1 il 154° derby della Mole in Serie A tra Juventus e Torino, un risultato che frena la corsa Champions dei bianconeri, ora con tre punti di vantaggio sull'Atalanta che ha però due partite in meno. Il Toro parte bene, ma sono i padroni di casa a passare grazie a un colpo di testa di De Ligt, l'unico centrale di ruolo a disposizione di Allegri. I granata non si disuniscono, giocano alla pari e trovano il pareggio al 62', grazie a una girata al volo di Belotti su assist di Brekalo. Infortuni per Dybala, Pellegrini e Bremer. Juve, solo pari nel derby: frenata Champions

































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Il Gallo rialza la cresta e per la Juve sono dolori. In tutti i sensi, visto che Allegri perde per infortunio Rugani, Pellegrini e Dybala oltre a due punti fondamentali nella lunga volata Champions con l'Atalanta. Un pareggio strameritato quello del Toro, che per lunghi tratti ha giocato meglio dei bianconeri e ha sofferto davvero poco le loro iniziative. Questa sera il tridente juventino non ha per nulla funzionato, soprattutto per colpa di un Vlahovic completamente fuori partita e annullato da Bremer, così la squadra ne ha risentito anche in fase di non possesso, faticando a recuperare e tenere il pallone. Un deciso passo indietro rispetto le ultime uscite e l'unica nota positiva è che l'imbattibilità sale a 12 gare (7 vittorie e 5 pareggi). Il Toro, invece, riscatta il ko con il Venezia grazie a una prova di grande cuore, ma non solo, perché alla squadra di Juric piace giocare e tenere il pallone.

Allegri conferma il 4-3-3 con il tridente pesante e come centrale difesa gli resta il solo De Ligt, visto che Bonucci e Chiellini sono out e Rugani si fa male nel riscaldamento: dentro Pellegrini con Alex Sandro al fianco dell'olandese. Juric rilancia Belotti dal 1' dopo 82 giorni e in mezzo al campo ritrova Lukic e Mandragora dopo la squalifica. Il Toro parte con grande personalità e approccia il derby meglio dei cugini. Al 6' Szczesny para a terra il sinistro di Mandragora e tre minuti dopo devia con il piede un cross dal fondo di Brekalo destinato a Belotti, salvando un gol praticamente fatto. Lo spavento scuote la Juve e all'11' il sinistro di Rabiot termina a lato di un soffio dopo una travolgente azione corale in contropiede. E' il classico campanello d'allarme per i granata, che vanno sotto al 13': corner di Cuadrado sul secondo palo dove c'è De Ligt che sovrasta Vojvoda e schiaccia di testa, battendo Milinkovic-Savic sul suo palo. L'olandese conferma il grande momento di forma e un paio di minuti dopo salva su Brekalo. I bianconeri con il passare dei minuti prendono le misure e al 23' Milinkovic-Savic prima respinge la conclusione di Dybala e poi para su Morata. Sono i granata a tenere più la palla, ma il loro forcing non produce nulla di eclatante e il tempo si chiude con un colpo di testa abbondantemente largo di Belotti.

La ripresa parte con De Sciglio al posto di Pellegrini, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio avvertito nel corso della prima frazione. I problemi per Allegri, però, non sono finiti qui, visto che al 54' perde anche Dybala, uscito per un problema muscolare dopo una conclusione. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma con la Champions alle porte è normale un certa preoccupazione. Al posto della Joya entra McKennie per dare maggiore copertura, ma passano pochi minuti e il Toro pareggia: Brekalo crossa dal fondo, Alex Sandro manca il tuffo di testa e Belotti al volo fa secco Szczesny. La Juve rischia il clamoroso sorpasso quando un sinistro di Mandragora deviato da Cuadrado termina a lato di poco (66'). Nella girandola dei cambi entrano anche Kean (per Vlahovic) e Sanabria, ma il punteggio non cambia più. E al triplice fischio di Massa, la gioia è tutta granata.

LE PAGELLE

De Ligt 7 - Il gol è da bomber di razza con una zuccata imperiosa, ma dà il suo contributo soprattutto in difesa dove sbroglia con classe e mestiere alcune situazioni pericolose.

Alex Sandro 5,5 - L'infortunio di Rugani lo costringe a giocare centrale, ruolo quasi inedito. Nel primo tempo se la cava benino, nella ripresa meno e manca l'intervento di testa da cui nasce il gol di Belotti.

Vlahovic 4,5 - Al primo derby in maglia Juve, il bomber serbo stecca la gara più importante sinora della sua nuova avventura. E' vero che non gli arrivano palloni giocabili, ma Bremer lo sovrasta sempre.

Bremer 7 - Non è un caso che questo centrale brasiliano sia finito sul taccuino di diverse big. Stravince il duello con Vlahovic, dà sicurezza a tutto il reparto. Un muro invalicabile.

Brekalo 7 - Gioca con Pobega alle spalle di Belotti e crea scompiglio con le sue accelerazioni. Nel primo tempo il piedone di Szczesny intercetta un assist vincente diretto a Belotti, nella ripresa serve al Gallo il pallone dell'1-1. Fondamentale.

Belotti 6,5 - Alla prima da titolare dopo 82 giorni, ritrova la via gol dopo 111 e su azione nel derby dopo oltre 5 anni. Fatica perché la condizione non è delle migliori dopo il lungo stop, ma alla fine il Gallo rialza la cresta per la gioia del popolo granata.

IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 1-1

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Cuadrado 6, De Ligt 7, Alex Sandro 5,5, Pellegrini 6 (1' st De Sciglio 6); Zakaria 6, Locatelli 5,5 (29' st Arthur 5,5), Rabiot 6; Dybala 6 (9' st McKennie 6), Vlahovic 4,5 (29' st Kean 5), Morata 5,5. A disp.: Pinsoglio, Perin, Kaio Jorge, Akè. All.: Allegri 5,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Djidji 6, Bremer 7 (44' st Buongiorno sv), Rodriguez 6; Singo 6 (35' st Ansaldi sv), Lukic 6, Mandragora 6, Vojvoda 5,5; Pobega 6, Brekalo 7 (30' st Pjaca sv); Belotti 6,5 (34' st Sanabria sv). A disp.: Berisha, Izzo, Zima, Seck, Ricci, Aina, Pellegri, Linetty. All.: Juric 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 13' De Ligt (J), 17' st Belotti (T)

Ammoniti: Cuadrado (J), Lukic (T), Mandragora (T)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Quattro degli ultimi sei derby tra Juventus e Torino giocati nel girone di ritorno di Serie A sono terminati in parità (completano due successi bianconeri).

• La Juventus ha pareggiato quattro gare di Serie A nel 2022, nessuna squadra ne conta di più nel periodo (quattro pareggi anche per Empoli e Genoa).

• Andrea Belotti ha realizzato quattro gol contro la Juventus in Serie A, anche se esclusi i rigori non andava a segno contro i bianconeri nella competizione da dicembre 2016.

• Josip Brekalo è stato coinvolto in quattro degli ultimi otto gol del Torino in Serie A, anche se quello per Belotti è stato solo il suo primo assist nella competizione (non serviva un passaggio vincente in campionato dallo scorso agosto, contro l'Hertha Berlino in Bundesliga).

• Il Torino è la prima avversaria contro cui Matthijs de Ligt ha trovato il gol in due diversi incontri di Serie A (dopo quello messo a segno nel novembre 2019, la sua prima rete in assoluto nella competizione).

• Juan Cuadrado ha servito il suo primo assist in questa Serie A, alla sua 35ª occasione creata nel torneo in corso.

• Tutte le ultime nove reti della Juventus in Serie A sono state segnate da giocatori differenti.

• 100ª presenza con la maglia del Torino in tutte le competizioni per Bremer.