Sarri "bacchetta" la Juve: "Nel finale errori di superficialità e presunzione"

Contro il Bologna la Juve ha incassato tre punti, ma il finale col brivido non è piaciuto a Maurizio Sarri. "Negli ultimi 5' sono abbiamo commesso due o tre errori quasi di presunzione e superficialità - ha spiegato il tecnico bianconero -. I match vanno aggrediti fino a metterli in completa sicurezza e nella ripesa c'erano tutti i margini per farlo". "L'occasione di Santander? Era in fuorigioco, il Var avrebbe annullato la rete", ha aggiunto. Sarri: "Troppi errori nel finale"

Nel dettaglio, a Sarri non è piaciuto come la Juve ha provato a gestire la gara dopo il vantaggio. "Il confine tra palleggiare in maniera produttiva e diventare un po' effimeri e superficiali è molto sottile - ha spiegato -. Gli ultimi cinque minuti del match l'abbiamo fatto in maniera errata, perdendo palloni pericolosi". "E' stata una buona gara macchiata da tre o quattro erroracci che hanno dato la sensazione della superficialità - ha proseguito -. Dobbiamo avere un palleggio di sostanza e non fine a se stesso". "Abbiamo fatto bene i primi venti minuti contro un buon avversario molto raccolto sotto la linea della palla - ha continuato Sarri -. Una volta andati in vantaggio abbiamo avuto un calo di determinazione e siamo andati in modalità gestione invece di chiudere la gara". "Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla più rapidamente e loro arrivavano più in ritardo - ha spiegato il tecnico bianconero analizzando il match -. Noi siamo stati più bravi e loro hanno speso molto per contenerci nel primo tempo".

Poi qualche battuta su Bernardeschi: "Ha qualità fisiche importanti a livello di resistenza. Per lui il lavoro difensivo è un sacrificio relativo. Per noi però è un lavoro importante perché ci consente di far lavorare meno gli attaccanti. Stasera era partecipe e nel vivo del gioco, ma in certe occasioni gli è mancata un pizzico di lucidità". Infine sull'incontro in campo con Mihajlovic: "Gli ho parlato da lontano perché sono raffreddato. Quando lo vedo in campo o in panchina mi dà una grande gioa",

