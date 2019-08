Sarri lontano da Juve-Napoli: in conferenza Martusciello

Maurizio Sarri è più lontano da Juventus-Napoli. Il grande ex, il personaggio più atteso della vigilia nel big match dell'Allianz Stadium, non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia lasciando il posto al suo vice Giovanni Martusciello (alle 12 di venerdì). Sarri, in via di guarigione dalla polmonite, potrebbe guardare la sfida contro il suo passato da casa, come successo contro il Parma, salvo il via libera dei medici all'ultimo momento.