Sarri difende De Ligt ed esalta CR7: "Matthijs non ha responsabilità, Ronaldo su ottimi livelli"

Cambio di atteggiamento in fase difensiva e meno passività. Dopo la vittoria ai rigori contro l'Inter è questo quello che chiede Maurizio Sarri alla sua Juve. "Abbiamo fatto una gara simile a quella col Tottenham - ha spiegato -. Sottoritmo e in difficoltà nel difendere gli spazi". "Nella prima mezz'ora della ripresa abbiamo accorciato la squadra e pressato in avanti - ha aggiunto -. E abbiamo preso in mano la partita". Poi sui singoli: "De Ligt ha giocato la parte di gara in cui abbiamo giocato peggio, ma non ha responsabilità. Ronaldo ha fatto la solita gara di ottimo livello, ma può esaltarsi ulteriormente se miglioreremo le giocate in velocità".

A fine gara l'analisi del Comandante è precisa. "Dobbiamo cambiare modo di pensare in campo e non è semplice farlo in tempi brevi - ha spiegato - Queste sono gare che lasciano il tempo che trovano. La condizione fisica non era ottimale, faceva caldo e il terreno di gioco non era in buone condizioni". "Stamattina poi ho sbagliato a fare una sessione di 45' con troppo caldo e l'abbiamo un po' pagato durante il match", ha aggiunto. "In questo momento della stagione si possono accettare tutti gli errori tecnici, ma non voglio vedere atteggiamenti passivi - ha proseguito Sarri -. Voglio vedere una squadra capace di difendere in avanti e non una che arretra".

Juve-Inter, Derby d'Italia in salsa cinese italyphotopress

Poi sulla prestazione di Buffon: "E' un ragazzo stupendo, ha parato quasi tutti i rigori. E' un combattente nato e nel momento di necessità si è fatto trovare pronto. Con lui sono stato subito chiaro. Il titolare è Szczesny, Gigi durante la stagione però avrà il suo spazio". Infine una battuta su Rabiot: "Durante la partita ha fatto anche il centrocampista centrale e l'ha fatto piuttosto bene. Mi ha stupito. E' un ragazzo che nel 2019 ha giocato pochissimo e ha enormi margini di miglioramento".