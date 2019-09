Sarri alla Juve e la madre disse: "Non ti parlo più"

IL RETROSCENA

Maurizio Sarri non ha "tradito" solo i tifosi del Napoli quando ha scelto di diventare l'allenatore della Juventus. A quanto pare, anche sua madre non l'avrebbe presa troppo bene, per usare un eufemismo. A rivelarlo è Aurelio Virgili, figlio di un ex calciatore della Fiorentina e amico dell'attuale tecnico bianconero. '"Amicizia in discussione per la fede calcistica? No, non volevo infierire anche perché la mamma di Maurizio quando ha saputo che aveva firmato per la Juve, gli ha detto 'non ti parlo più'...". Finalmente c'è Sarri

Non solo. Virgili, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha svelato anche il nome della squadra per cui tifa l'allenatore: "Come vivrà la partita Sarri? Farà il suo lavoro da avversario per 90 minuti poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina. Quando non riesce a vedere la partita mi chiede sempre 'Come s'è giocato'? Una volta mi ha detto che a fine carriera viene ad allenare qui gratis".