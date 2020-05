Ronaldo, Torino può aspettare: "Alla scoperta della mia isola"

La data del suo ritorno a Torino non c'è ancora. Cristiano Ronaldo per il momento resta a Madeira e si gode in tutto e per tutto la sua isola. La conferma arriva dallo stesso campione portoghese attraverso Instagram. "Alla scoperta della mia isola con la migliore compagnia", il messaggio del giocatore della Juve, immortalato in foto con alle spalle il panorama mozzafiato della sua terra e, accanto, il figlio Cristiano junior.