Ronaldo, parole al miele per il Real: "A Madrid vogliono che torni... Mi piace"

03/05/2019

Nove anni memorabili al Real Madrid , dove ha riscritto la storia del club a suon di gol e titoli conquistati. Comprensibile, dunque, che i tifosi madridisti sognino di rivedere in blancos Cristiano Ronaldo , che ammette di gradire: "Gli spagnoli mi hanno trattato bene, volevo dare loro dei posti di lavoro a prescindere dai miei problemi col fisco - racconta CR7 a Icon, supplemento de El Pais -. Ma vado a testa alta, so che la gente mi vuole bene, sa che ho dato molto al Real e che il Real mi ha dato altrettanto. Per strada mi dicono: 'Cris, torna a casa, questa è sempre casa tua'. Mi piace sentirlo".

Ronaldo racconta il suo modo di vivere questo sport, condividendo le proprie emozioni nella seconda parte dell'intervista a Icon: "Io vedo il calcio come una missione: andare in campo, vincere, migliorarmi. Non nego che alle volte mi dà fastidio e mi stanca dover dimostrare tutti gli anni che sono bravo. Ma ho quello che ho grazie a questa pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, anche a chi mi sta intorno. La gente sta sempre a giudicarti: 'E' finito ormai, ha 33, 34, 35 anni, dovrebbe smettere'. E tu vuoi sorprenderli. So che mi vedono come una persona che non puo' mai avere un problema ma perché identificano il successo col denaro. Come può essere triste Cristiano se è ricco? Ma lo capisco e so che sono lì col fucile puntato aspettando che io sbagli un rigore o una partita cruciale. Fa parte della vita e devo essere preparato".