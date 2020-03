Ronaldo, lavoro duro anche in quarantena: "Curiamo corpo e mente"

Cristiano Ronaldo non lo ferma nessuno. In quarantena nella sua Madeira, in Portogallo, dove è tornato dopo la partita contro l'Inter e dove è rimasto dopo la notizia della positività al coronavirus del compagno di squadra Daniele Rugani, l'asso della Juventus continua ad allenarsi e a tenersi in formissima in attesa di tornare a giocare. Come testimonia il post su Instagram della sorella Katia Aveiro con una foto di famiglia in palestra. ""Continuiamo nella lotta, a casa, in famiglia, avendo cura del corpo e della mente"