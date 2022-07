Raduno Juventus: da Bonucci a Szczesny, riecco i nazionali

giorno di visite

Visite mediche per i giocatori che avevano diritto a qualche giorno di riposo in più. Da lunedì si lavora sul campo

Se venerdì e sabato era stato giorno di visite per Di Maria e Pogba, oggi c'è stato l'abbraccio del resto della rosa con i tifosi accorsi davanti al J Medical: il primo ad arrivare è stato Alex Sandro, che come i compagni ha firmato diversi autografi. Tanti cori per Bonucci "C'è solo un capitano", che eredita la fascia da Chiellini, e una richiesta particolare a De Ligt (arrivato contemporaneamente a Pogba) "Non andare al Bayern, vinciamo la Champions". Tra i presenti anche Aaron Ramsay, di rientro dal prestito ai Rangers ma in uscita.