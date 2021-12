Rabiot: "I fischi? Sono sereno, risposte sul campo"

JUVENTUS

"Ho parlato con Allegri, devo fare gol e assist: finora ho fatto cose buone, altre volte no"

Adrien Rabiot da un po' di tempo è finito nel mirino dei tifosi della Juve, che con i fischi sottolineano la loro insoddisfazione per il rendimento del francese. L'ex Psg, però, sembra non soffrirne. "I fischi? Sono un professionista da 10 anni, conosco il calcio, sono sereno, devo concentrarmi solo sul campo e su quello che devo fare, dando tutto per la squadra, giocando bene: è l'unico modo di rispondere", ha detto il centrocampista francese.

"Ho parlato con Allegri. Devo fare gol, in questa stagione non è ancora successo, e magari per aiutare la squadra anche degli assist: qualcosa in più. Finora ho fatto cose buone, altre volte no, ma in generale sono cresciuto, anche tatticamente", ha aggiunto.

In campionato, però, la Juve è ben al di sotto delle aspettative: "Ci aspettavamo di essere più avanti in campionato, perché siamo la Juve e giochiamo per vincere. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, provando a giocare con più qualità, è un passo avanti, continuiamo così, ci sono ancora tante partite".

Sulla sfida col Malmoe: "All'andata ha fatto una bella partita, ha giocatori forti e ha vinto il campionato. Possiamo ancora raggiungere il primo posto. Dobbiamo vincere".