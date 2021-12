Juve, Allegri fa turnover: "Giocano Perin, Rugani e Alex Sandro. Dybala ok"

VERSO JUVE-MALMoe

Le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Vincere per avere più serenità"

Primo o secondo posto in Champions? Per Allegri non è fondamentale: "A parte Liverpool, City e Bayern Monaco le altre sono ancora da vedere. Serve essere fortunati nel sorteggio. Importante aver passato il turno, poi vediamo chi ci tocca". Contro il Malmoe il tecnico bianconero farà turnover: "Giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot". Dybala? "Giocherà, deve mettere minuti nelle gambe".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Sulla formazione

"Domani in porta gioca Perin, rientra Rugani e giocheranno Alex Sandro e Rabiot. Spero di dare minutaggio anche a Mattia De Sciglio, per il resto vedremo. Dybala sta bene e giocherà, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Dobbiamo giocare bene anche per prepararci bene a sabato".

Su Arthur

"Sta bene e vediamo domani mattina perché ho fuori Kulusevski e vediamo se giocare con tre centrocampisti".

Sul modulo

"4-2-3-1? Siamo più ordinati ma non significa che giocheremo solo con questo modulo. Domani è difficile perché abbiamo solo Bernardeschi come esterno di ruolo".

Sui favoriti per la Champions

"Liverpool, Bayern Monaco, City, Psg e Real Madrid sono le favorite per la Champions".

Sul match

"L'importante è approcciare bene la partita, per divertirsi, giocarla e vincere. In campionato siamo in ritardo e le quattro davanti viaggiano fortissimo. Noi dobbiamo continuare a vincere, passo dopo passo, poi vedremo. Vincere è importante, perché quando si vincono le partite si è più soddisfatti e si lavora con maggiore serenità".

Sulla Champions

"Dobbiamo creare i presupposti per fare meglio che negli ultimi 2 anni in Champions. Bisogna arrivarci in condizione, inizia un altro torneo, lunedì vedremo chi ci toccherà. Primi o secondi? I discorsi sono ancora aperti, poi ci vuole anche fortuna".

LE PAROLE DI RABIOT

Sulla sfida contro il Malmoe

"Dobbiamo vincere giocando bene, perché possiamo ancora arrivare primi. È importante vincere".

Sul ruolo

"Centrocampista centrale, ma posso adattarmi, dove serve per aiutare la squadra, anche sulla fascia, secondo quello che mi chiede il mister".

Sui fischi dello Stadium

"Sono un professionista e faccio questo lavoro da dieci anni e conosco il calcio. Io sono sereno e pensare al campo per dare tutto per questa squadra. Solo giocando bene posso cambiare questo. Ho parlato con Allegri. Devo fare gol, in questa stagione non è ancora successo, e magari per aiutare la squadra anche degli assist: qualcosa in più. Finora ho fatto cose buone, altre volte no, ma in generale sono cresciuto, anche tatticamente".