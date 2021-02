Porto-Juve, niente rigore su Ronaldo: "L'arbitro ha detto che la partita era finita"

Quella al Do Dragao è stata una brutta sconfitta per la Juventus ma un episodio al 94' avrebbe potuto cambiare quasi tutto: se non nelle valutazioni, almeno nel risultato. Cristiano Ronaldo riceve palla in area, tenta un dribbling a rientrare e, mentre cerca di tornare sul pallone, viene steso da Zaidu. Per Carlos del Cerro Grande non è rigore, l'arbitro spagnolo non va a rivedere l'episodio al VAR e fischia la fine del match.