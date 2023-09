Pogba, si va verso il patteggiamento? E la Juve gli taglia l'ingaggio

Tra dolo e dolore, mai come in questo caso, il passo è davvero minimo. La carriera di Paul Pogba, al netto di controanalisi che in casi come questo confermano quasi sempre la positività, è appesa a un filo e, probabilmente, alla più dura delle decisioni da prendere. Vale a dire, come già fatto con la Juventus, ammettere di aver assunto, sia pure per sbadatezza, un farmaco dopante e tentare la via del patteggiamento. Stando a quanto trapela, la positività del francese dipenderebbe infatti da un integratore acquistato a Miami su consiglio di un medico "amico". Un integratore vietato e nel quale la presenza di doping sarebbe stata tra l'altro segnalata. E' evidente, in questo senso, che dimostrare la mancanza di volontarietà sia molto complicato. Come complicato è ottenere una squalifica inferiore ai 4 anni (pena appunto prevista in caso di dolo) a meno di non ridurla della metà attraverso il patteggiamento con il Tribunale Antidoping.